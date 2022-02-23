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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ало, СБУ? Кива позвал Путина в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 февраля, 22:50
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Нардеп от ОПЗЖ, скорее всего, наговорил на статью Уголовного кодекса
Кива постоянно обращается к Путину / Коллаж "Сегодня"
Кива постоянно обращается к Путину / Коллаж "Сегодня"

Все еще депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива позвал в нашу страну войска России – страны, которая согласно Стратегии госбезопасности Украины является нашим врагом.

Как сообщает телеграмм-канал "Инста-детектив", свои призывы, которые тянут на уголовный срок, Кива зразместил в соцсетях.

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Преступление против Украины

На фоне российской угрозы, когда вся Верховная Рада несмотря на политические разногласия конституционным большинством голосует за срочно необходимые решения для спасения Украины, Кива, прогуливая работу (его местонахождение неизвестно), позволил себе высказывания на уровне российских пропагандистов. Он опубликовал " Обращение к братскому русскому народу!"

"Как гражданин Украины, как внук героя Советского Союза я хочу обратиться сейчас от лица, наверное, всего русскоговорящего населения страны. С праздником вас, братья! С праздником – с днем Защитника отечества. С праздником – днем Красной армии. Армией победителей. Армией, которая дала этому миру жизнь... Сегодня моя страна порабощена и фактически поставлена на колени Западом. И у нее нет будущего. Украине нужна помощь и украинскому народу нужно освобождение. И мы рассчитываем на вас. Потому что я знаю, что украинцы, беларусы, русские – это один народ. И придет тот момент, когда мы воссоединимся и будем вместе", – заявил Кива в момент, когда на границах Украины сконцентрировалась почти 200-тысячная армия России с танками, ракетными установками и ударной авиацией.

Редакция "Сегодня" будет следить за ходом событий и реакцией правоохранительных органов на подобные высказывания.

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Дела Кивы

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