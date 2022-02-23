В Украине введено чрезвычайное положение

Верховная Рада пошла на крайние меры из-за российской агрессии

Теперь нас ждут новые ограничения? Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.

В каких областях будут ограничения

Чрезвычайное положение вводится на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

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Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

Какие будут ограничения

На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются такие меры:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом;

запрет забастовок;

временная или невозвратная эвакуация из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа (запрет на пребывание на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленное время суток, при необходимости);

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины;

запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрет работы аматорских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования;

особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);

постановка в определенном Конституцией и законами Украины порядке вопроса и запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и гражданского порядка, здравоохранения населения или защиты прав и свобод других людей.

Обострение ситуации на востоке

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал предложение президенту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.