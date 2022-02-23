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Армия России выдвинулась на передовые позиции к Украине – Минобороны США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 февраля, 20:19
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CNN сделал тревожное заявление о российских войсках на наших границах
Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве обороны США заявили о том, что американцы отслеживают намерение РФ провести так называемую "операцию под чужими флагами", которая позволит Владимиру Путину якобы оправдать вторжение в Украину. Кроме того воздушная разведка США взяла под наблюдение перемещения российских войск.

Об этом пишет CNN.

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"Мы будем следить за так называемыми операциями под псевдо-флагами, когда Россия инсценирует драматическое событие, чтобы оправдать нападение, и мы продолжим изучать способы повышения нашей готовности, как это сделали США и другие страны, развернув дополнительные войска на восточном фланге НАТО. Мы будем внимательно следить за тем, что русские говорят и что делают – как их слова соотносятся с их действиями", – сказал глава Центрального командования вооруженных сил США Ллойд Остин.

Сообщение Пентагона

По данным представителя Пентагона, Москва сконцентрировала у границ Украины 100% сил, которые, по мнению разведки США, ей нужны для вторжения в соседнюю страну.

У Путина есть "полный спектр возможностей", уже переброшенных к границе с Украиной, в том числе "значительный наступательный ракетный потенциал. "У него более двух десятков боевых кораблей в Черном море. Большинство из них — надводные боевые корабли. У него есть крылатая ракета; у него есть баллистические ракеты. У него есть бронетехника, артиллерия, конечно, пехота; у него спецназ", – сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

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