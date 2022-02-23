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СЬОГОДНІ Новини України

Армія Росії висунулась на передові позиції до України – Міноборони США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 лютого, 20:19
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CNN зробив тривожну заяву про російські війська на наших кордонах
Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві оборони США заявили, що американці відстежують намір РФ провести так звану "операцію під чужими прапорами", яка дозволить Володимиру Путіну нібито виправдати вторгнення в Україну. Крім того, повітряна розвідка США взяла під нагляд переміщення російських військ, які вже сконцентрувалися біля кордонів України у необхідній кількості для вторгнення.

Про це пише CNN.

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"Ми стежитимемо за так званими операціями під псевдопрапорами, коли Росія інсценує драматичну подію, щоб виправдати напад, і ми продовжимо вивчати способи підвищення нашої готовності, як це зробили США та інші країни, розгорнувши додаткові війська на східному фланзі НАТО. Ми уважно стежитимемо за тим, що росіяни говорять і що роблять – як їхні слова співвідносяться з їхніми діями", сказав голова Центрального командування збройних сил США Ллойд Остін.

Повідомлення Пентагону

За даними представника Пентагону, Москва сконцентрувала біля кордонів України 100% сил, які, на думку розвідки США, їй потрібні для вторгнення до сусідньої країни.

Путін має "повний спектр можливостей", уже перекинутих до кордону з Україною, у тому числі "значний наступальний ракетний потенціал. "У нього понад два десятки бойових кораблів у Чорному морі. Більшість із них — надводні бойові кораблі. Має крилату ракету; має балістичні ракети. У нього є бронетехніка, артилерія, звісно, піхота; у нього спецназ", сказав високопосадовець Міноборони США.

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"Російські збройні сили, зосереджені навколо України та Білорусі, максимально готові", додав високопоставлений представник Пентагону.

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