Путін перекинув на Донбас танки – у CNN розкрили дані розвідки США

Після визнання "ЛДНР" Росія нарощує військову присутність на Донбасі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія перекидає військових та танки на схід України після указу президента РФ Володимира Путіна про визнання псевдореспублік "ЛДНР".

Про це у коментарі CNN заявив прем'єр-міністр Латвії Артурс Криш'яніс Каріньш. Цю інформацію також підтвердили виданню джерела у розвідці США.

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"За наявною в моєму розпорядженні інформацією, Путін перекидає додаткові сили та танки на окуповані території Донбасу... За будь-яким визначенням це вхід на суверенну територію сусідньої країни", – заявив прем'єр-міністр Латвії.

На уточнююче питання, чи мав на увазі введення додаткових російських військ після того, як Кремль визнав "ЛДНР", Каріньш відповів:

"Так, згідно з наявною в моєму розпорядженні інформацією, саме це ми й спостерігаємо".

Два інших джерела, близьких до американської розвідки, підтвердили CNN, що додаткові російські війська справді перетнули кордон із Донбасом після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про розміщення "миротворців" на сході України.

За словами високопоставленого американського чиновника, знайомого з останніми розвідданими, Росія розгорнула від однієї до двох батальйонних тактичних груп, кожна з яких налічує близько 800 військовослужбовців.

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з визнанням Росією псевдореспублік "ЛДНР".

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Зокрема, президент розповів, що він видав указ про призов резервістів у особливий період.

Також він заявив про запуск "програми економічного патріотизму".

"Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках" , – сказав Зеленський.

Кремль готує Україні ультиматум?

Президент Росії Володимир Путін може висунути Україні ультиматум – у найкоротший термін вивести війська з Донбасу. Про це заявила народна депутатка України від "Батьківщини" Альона Шкрум.