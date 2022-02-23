Путин перебросил на Донбасс танки – в CNN раскрыли данные разведки США

После признания "ЛДНР" Россия наращивает военное присутствие на Донбассе

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Россия перебрасывает военных и танки на восток Украины после указа президента РФ Владимира Путина о признании псевдореспублик "ЛДНР".

Об этом в комментарии CNN заявил премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш. Данную информацию также подтвердили изданию источники в разведке США.

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"По имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на оккупированные территории Донбасса… По любому определению это вход на суверенную территорию соседней страны", – заявил премьер-министр Латвии.

На уточняющий вопрос, имел ли он в виду ввод дополнительных российских войск после того, как Кремль признал "ЛДНР", Кариньш ответил:

"Да, согласно имеющейся в моем распоряжении информации, именно это мы и наблюдаем".

Два других источника, близких к американской разведке, подтвердили CNN, что дополнительные российские войска действительно пересекли границу с Донбассом после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о размещении "миротворцев" на востоке Украины.

По словам высокопоставленного американского чиновника, знакомого с последними разведданными, Россия развернула от одной до двух батальонных тактических групп, каждая из которых насчитывает около 800 военнослужащих.

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Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания соответствующего указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР".

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В частности, президент рассказал, что он издал указ о призыве резервистов в особый период.

Также он заявил о запуске "программы экономического патриотизма".

"Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках", – сказал Зеленский.

Кремль готовит Украине ультиматум?

Президент России Владимир Путин может выдвинуть Украине ультиматум – в кратчайшие сроки вывести войска с Донбасса. Об этом заявила народный депутат Украины от "Батькивщины" Алена Шкрум.