В сторону Харькова движется колона танков РФ – видео

В Белгородской области РФ зафиксировали военную технику, движущуюся к Украине

В сторону Украины движутся танки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Пользователь сети зафиксировал движение российских танков в 20 километрах от украинской границы в направлении Харькова. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Грайворон, ждите пополнения. Борисовка, едут в сторону Грайворона (населенные пункты в Белгородской области России, последний находится прямо у украинской границы — ред.)", — говорит человек, снимающий видео.

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Цаплиенко подсчитал средства противотанковой обороны у ВСУ.

"Если сосчитать все противотанковые средства на вооружении украинской армии, включая новейшие "NLAW", "Javelin", "Стугна" и "Корсар", то на каждый танк противника у нас пять ПТКР. Арифметика эффективной обороны, говорят военные, это 2 комплекса на 1 танк. С танками армия справится", — написал журналист.

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Обострение у границ

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Кроме этого, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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