Джонсон пообещал Украине новую военную помощь: что дадут

Помощь будет предоставлена в ближайшее время

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в скором времени предоставит Украине новый пакет военной помощи.

"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи", – сообщил он 23 февраля, выступая в британском парламенте.

По словам Джонсона, этот пакет будет включать оборонительное вооружение и средства нелетального действия, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В среду Британия также объявила о намерении предоставить и пакет экономической помощи Украине.

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