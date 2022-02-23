Джонсон пообіцяв Україні нову військову допомогу: що дадуть

Допомога буде надана найближчим часом

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон незабаром надасть Україні новий пакет воєнної допомоги.

"Великобританія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", – повідомив він 23 лютого, виступаючи у британському парламенті.

За словами Джонсона, цей пакет буде включати оборонне озброєння та засоби нелетальної дії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.

Хто допомагає Україні зброєю