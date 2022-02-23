Джонсон пообіцяв Україні нову військову допомогу: що дадуть

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон незабаром надасть Україні новий пакет воєнної допомоги.
"Великобританія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", – повідомив він 23 лютого, виступаючи у британському парламенті.
За словами Джонсона, цей пакет буде включати оборонне озброєння та засоби нелетальної дії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.
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Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого зі США до України вирушив літак, який доставив, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великобританії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України, бронежилети, каски.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів літак з військовою допомогою із США – понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні . Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.