Ало, СБУ? Кива покликав Путіна в Україну

Все ще депутат Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива покликав до нашої країни війська Росії – країни, яка згідно зі Стратегією держбезпеки України є нашим ворогом.
Як повідомляє телеграм-канал "Інста-детектив", свої заклики, які тягнуть на кримінальний термін, Кива розмістив у соцмережах.
Злочин проти України
На тлі російської загрози, коли вся Верховна Рада, незважаючи на політичні розбіжності конституційною більшістю голосує за терміново необхідні рішення для порятунку України, Кива, прогулюючи роботу (його місцезнаходження невідоме), дозволив собі висловлювання на рівні російських пропагандистів. Він опублікував "Звернення до братнього російського народу!"
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"Як громадянин України, як онук героя Радянського Союзу, я хочу звернутися зараз від імені, напевно, всього російськомовного населення країни. Зі святом вас, браття! Зі святом – з днем Захисника вітчизни. Зі святом – днем Червоної армії. Армією переможців. Армією, яка дала цьому світові життя... Сьогодні моя країна поневолена та фактично поставлена на коліна Заходом. І вона не має майбутнього. Україні потрібна допомога і українському народу потрібне визволення. І ми розраховуємо на вас. Тому що я знаю, що українці, білоруси, росіяни – це один народ. І настане той момент, коли ми возз'єднаємось і будемо разом", – заявив Кива у момент, коли на кордонах України сконцентрувалася майже 200-тисячна армія Росії з танками, ракетними установками та ударною авіацією.
Редакція "Сьогодні" стежитиме за перебігом подій та реакцією правоохоронних органів на подібні висловлювання.
Справи Киви
- До цього народний депутат України від "ОПЗЖ" Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу.
- Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави із Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. В результаті українські націоналісти подали заяву до ГБР із вимогою відкрити кримінальне провадження.
- У листопаді загрожував убивством. "Ви (влада) тільки можете забирати у мене нагороди, які я заслужив. А я у вас забиратиму ваші життя. Забрали нагородну зброю, позбавили державних нагород, позбавили вченого ступеня" , – сказав Кива, коли його позбавили нагородної зброї.
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі та віри.
- 9 жовтня Ківа влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.
- Поки що проти Ківи відкрито кримінальне провадження за "носіння, зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї".