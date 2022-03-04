Бійці 206 батальйону спіймали Шуфрича, коли він фотографував позиції ЗСУ

Шуфрич – російський шпигун?

Шуфрича звинувачують у порушенні законів воєнного часу / Колаж "Сьогодні"

Відомий волонтер Юрій Бірюков розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці фотографію народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Нестера Шуфрича. Підпис під фото говорить: "Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне і стрьомне".

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Подальша доля скандального політика наразі невідома. Відповідно до законів, прийнятих з урахуванням воєнного стану в країні, в Україні заборонено знімати, пересилати та публікувати позиції військ та територіальної оборони.

Зрадники від ОПЗЖ