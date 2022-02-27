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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день четвертый. Взрывы в Харькове и Киеве, новые санкции для РФ и Starlink – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 11:24
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Украинские военные продолжают защищать страну от российских оккупантов, тем временем страны ЕС помогают Украине жесткими санкциями против России
Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня"

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости. ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях.

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27 февраля

11:58 В Ирпене прогремел страшный взрыв, сообщает Telegram-канал "Инсайдер Украина Новости Война"

Фото: t.me/insiderUKR

11:31 Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

11: 22 Действия России против Украины имеют признаки геноцида и настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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11:19 Общественный транспорт Киева отдали на нужды Вооруженных Сил, сообщили в КГГА.

"Коммунальный транспорт не осуществляет перевозку населения, пока действует комендантский час. В то же время подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба", – говорится в сообщении.

Столичный метрополитен продолжает работу в режиме бомбоубежища.

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11:14 Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель – уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Напомним, что бои за Гостомель идут уже несколько дней.

10:57 Вражеский истребитель был замечен над Борщаговкой – западной окраиной Киева.

10:55 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил подконтрольному власти РФ изданию "РИА Новости", что с территории республики ведутся ракетные удары по Украине.

10:53 Колонна вражеской техники в количестве 20 единиц прорвалась через Ирпень и движется в сторону Святошинского района столицы, пишут в соцсетях. Официального подтверждения прорыва оккупантов пока нет.

10:13 В Сеть попали фотографии последствий вражеских обстрелов села Веретановки под Сумами.

10:08 Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает Украинская правда. В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

09:52 Часть прорвавшихся в центр Харькова оккупантов уже ликвидирована.

09:46 Три единицы боевой техники противника прорвались в центр Харькова. Харьковчане публикуют в Telegram-каналах видео оккупантов на улицах города.

09:44 Мост между Ирпенем и Бучей взорван. Это подтверждают в соцсетях местные жители.

09:43 Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

09:22 Войска оккупантов вошли в город Купянск Харьковской области. По информации на Facebook-странице Купянского горсовета, мэр города провел переговоры с россиянами, вражеская колонна в сопровождении полиции передвигается по городу.

"Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", – говорится в сообщении.

Позднее Нацполиция опровергла эту информацию.

09:15 Вражеская ракета упала во дворе жилого дома на столичной Троещине. Читатели "Сегодня" сообщают о пожаре, информация о пострадавших уточняется.

Фото: t.me/kiev_novosti

09:00 В Гостомеле продолжаются бои. Враг пытается прорваться в южном направлении. Как сообщает в Facebook политолог Кирилл Сазонов, захватчикам это удалось – большая колонна вражеской техники с боем прорвалась в Ирпень. Повсюду слышна стрельба и взрывы. Местных жителей на улицах не видно, все в укрытиях.

08:57 Пользователи соцсетей сообщают, что недалеко от города Новая Каховка российские захватчики расстреляли автомобиль, в котором ехала семья. Погибли пять человек, в том числе двое детей.

08:54 В Украине создадут интернациональный отряд территориальной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

08:53 Как стало известно, минувшей ночью на границе Полтавской и Сумской областей ВСУ нанесла оккупантам мощнейший урон – сожжено 200 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил Суспільному пресс-секретарь областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.

08:52 ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории РБ самолетом ТУ-22.

08:45 В Буче вражеский снаряд попал в жилой дом. Данные о нанесенном ущербе и возможных жертвах уточняются.

Фото: facebook.com/kirilo.sazonov

08:48 На Сумы идет колонна вражеской техники. Со слов очевидцев, оккупанты движутся в город со стороны завода "Химпром".

08:20 Каховская ГЭС находится под контролем РФ, заявил заявил мэр города Владимир Коваленко в прямом эфире. По его словам, Новая Каховка оккупирована, но российских войск в городе нет.

06:45 В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

05:37 Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев был во главе 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

05:34 Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины", они разыскивают своих близких.

"Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудший" из Новокузнецкого ОМОНа. Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян", — говорится в сообщении.

05:22 В Василькове продолжаются бои за аэропорт, который российские оккупанты пытаются захватить. Из-за этого спасатели не могут начать тушить нефтебазу в Васильковской общине. Глава Киевской ОГА Алексей Кулебана написал, что снаряд попал в один из 10 резервуаров с топливом, огонь может распространиться и на остальные.

"В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа", – написал он.

04:51 Хакерская группа Anonymous сломала радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

04:50 Пропагандисты российского канала RT опубликовали очередную выдумку о том, что сейчас делают в Украине их войска. Они умолчали о том, что военные РФ захватили Чернобыльскую станцию, показав вместо этого сюжет о том, как оккупанты "охраняют" ЧАЭС вместе с "украинскими военными".

Как на самом деле: Сейчас украинские военные не контролируют территорию ЧАЭС. Киев заявил, что вся вина за возможные провокации на этой территории лежит исключительно на России.

04:29 В Харькове оккупанты обстреляли жилой дом по улице Бучмы, 40а, погибла женщина. Из-за обстрела обрушилась несущая стена лестничной клетки и лестничные марши со 2-го по 7-й этаж, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

Спасатели эвакуировали около 20 человек. Еще 60 человек прятались в подвале дома. К счастью, никто из них не пострадал.

Оккупанты стреляют в гражданские объекты/Фото: ГСЧС

03:42Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". Масштаб разрушений пока не могут оценить из-за постоянных обстрелов, но по предварительной информации, угрозы населению нет.

В Государственной инспекции ядерного регулирования уточнили, что по состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро "Печерская" находится в пределах нормы.

Фото Госинспекции ядерного регулирования

02:53 Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу главы Минцифры Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.

Как известно, Федоров ранее попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

02:30 В Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе – его подорвали российские оккупанты. В момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма.

В Госспецсвязи подтвердили, что газопровод взорвали оккупанты. В пресс-службе подчеркнули, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.

01:56 ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ:

  • Российскую Федерацию отключат от SWIFT.
  • ЕС не позволит Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы сорвать влияние европейских санкций.
  • В ЕС введут ограничения по получению гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют богатым россиянам, связанным с правительством РФ, становиться гражданами стран ЕС и получать доступ к финансовым системам.
  • Европейский Союз создаст трансатлантическую оперативную группу, которая будет выявлять и замораживать активы, подпадающие под санкции, и компаний, находящихся в пределах юрисдикции.

01:40 В Сети пишут, что пожар на нефтебазе в Василькове может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!" —написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

01:13 Великобритания составила новый список санкций против олигархов РФ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в ближайшие недели санкции коснутся еще "большего количества клептократов".

01:11 В центре Киева прогремел мощный взрыв на Печерске, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва в Василькове начался пожар на нефтебазе.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Глевахе в Киевской области.

00:56 США отправят экспертов и военных аналитиков для расследования военных преступлений во время вторжения России в Украину.

"Нам сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге", – написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

00:54 В МВД Украины рассказали, какие потери понесли оккупанты за третий день войны:

  • Самолеты — 14 штук
  • Вертолеты — 8 штук
  • Танки — 102 штуки
  • ББМ — 536 штук
  • Пушки — 15 штук
  • БУК — 1 штука
  • Погибших — 3500 человек
  • Пленных — 200 человек.

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