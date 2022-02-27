В РФ паника: родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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"Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудший" из Новокузнецкого ОМОНа. Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян", — говорится в сообщении.
Горячая линия "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862
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Потери среди оккупантов
Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника. Оккупанты уже потеряли:
- Самолеты — 14 штук
- Вертолеты — 8 штук
- Танки — 102 штуки
- ББМ — 536 штук
- Пушки — 15 штук
- БУК — 1 штука
- Погибших — 3500 человек
- Пленных — 200 человек.