В РФ паника: родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

Люди разыскивают своих близких, которые пошли на войну против Украины

Люди в панике ищут своих родственников/Фото: коллаж: "Сегодня"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудший" из Новокузнецкого ОМОНа. Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян", — говорится в сообщении.

Горячая линия "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862

Потери среди оккупантов

Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника. Оккупанты уже потеряли:

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Самолеты — 14 штук

Вертолеты — 8 штук

Танки — 102 штуки

ББМ — 536 штук

Пушки — 15 штук

БУК — 1 штука

Погибших — 3500 человек

Пленных — 200 человек.

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