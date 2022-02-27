У РФ паніка: родичі окупанті масово дзвонять на гарячу лінію "Повернися живим з України"

Люди розшукують своїх близьких, які пішли на війну проти України

Люди в паніці шукають своїх родичів/Фото: колаж: "Сьогодні"

На гарячу лінію для родичів російських окупантів "Повернися живим з України" дзвонять сотні людей. Вони розшукують своїх близьких.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Деталі

"Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукалий" з Новокунецького ЗМОПу. Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", — йдеться в повідомленні.

Гаряча лінія "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862

Втрати серед окупантів

Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка. Окупанти вже втратили:

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Літаки — 14 штук

Вертольоти — 8 штук

Танки — 102 штуки

ББМ — 536 штук

Гармати — 15 штук

БУК — 1 штука

Загиблих — 3500 осіб

Полонених — 200 осіб.

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