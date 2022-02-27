У МВС розповіли, який втрат зазнали окупанти після оголошення війни

За неповні три доби Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка.
Про це повідомляє МВС України.
Деталі
Військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках. Збиваються літаки бойовиків і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки та артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.
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Тож окупанти втратили:
- Літаки — 14 штук
- Вертольоти — 8 штук
- Танки — 102 штуки
- ББМ — 536 штук
- Гармати — 15 штук
- БУК — 1 штука
- Загиблих — 3500 осіб
- Полонених — 200 осіб.
Масові обстріли
У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.
"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є, і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.