В МВД рассказали, какие потери понесли оккупанты после объявления войны

За неполные трое суток Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника.
Об этом сообщает МВД Украины.
Подробности
Военные ВСУ и силы терробороны дают отпор российским войскам по всем направлениям. Сбиваются самолеты боевиков и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.
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Итак, оккупанты потеряли:
- Самолеты — 14 штук
- Вертолеты — 8 штук
- Танки — 102 штуки
- ББМ — 536 штук
- Пушки — 15 штук
- БУК — 1 штука
- Погибших — 3500 человек
- Пленных — 200 человек.
Массовые обстрелы
В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары
"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.