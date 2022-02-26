Противовоздушная оборона Украины сбила еще один Ил-76 с российским десантом

В частности, противник потерял 11 вертолетов

Враг несет потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 26 февраля, на третий день российской агрессиипротив Украины противовоздушная оборона сбила еще один Ил-76 с российским десантом. Также противник потерял 11 вертолетов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Войска агрессора потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.

"Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники", — говорится в сообщении.

Блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Байрактар ТВ-2", который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских . Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам : техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова". Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага , который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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