Противовоздушная оборона Украины сбила еще один Ил-76 с российским десантом

Сегодня, 26 февраля, на третий день российской агрессиипротив Украины противовоздушная оборона сбила еще один Ил-76 с российским десантом. Также противник потерял 11 вертолетов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Подробности
Войска агрессора потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.
Далее по теме
"Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники", — говорится в сообщении.
Блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Байрактар ТВ-2", который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве по состоянию на 6:00 утра звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске раздаются как автоматные очереди, так и взрывы.
- Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.
Раньше мы писали:
- На путинских оккупантов открыли охоту – объявлена сумма награды.
- Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую, которая везла раненого.