Протиповітряна оборона України збила ще один Іл-76 з російським десантом

Зокрема, противник втратив 11 вертольотів

Ворог зазнає втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 26 лютого, на третій день російської агресії проти України протиповітряна оборона збила ще один Іл-76 з російським десантом. Також противник втратив 11 вертольотів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Деталі

Війська агресора втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 і ще один військово-транспортний Іл-76 МД з десантом.

"Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 і Бук М-1. Фронтовий бомбардувальник українських повітряних сил Су-24М одним заходом розгромив колону з 20 одиниць військової техніки", — йдеться в повідомленні.

Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар ТВ-2", який знищив цілий залізничний ешелон з паливно-мастильними матеріалами.

Ситуація в Україні 26 лютого

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