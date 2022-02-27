В Харькове оккупанты обстреляли многоэтажку: погибла женщина (фото)

В Харькове оккупанты обстрелялижилой дом. В результате инцидента погибла женщина.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Подробности
26 февраля в 21:20 на номер 101 поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по улице Бучмы, 40а произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2 по 7 этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4, 5 и 6 этажах.
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Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек.
"К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5 этаже. В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал", — добавили спасатели.
Потери среди оккупантов
Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника. Оккупанты уже потеряли:
- Самолеты — 14 штук;
- Вертолеты — 8 штук;
- Танки — 102 штуки;
- ББМ — 536 штук;
- Пушки — 15 штук;
- БУК — 1 штука;
- Погибших — 3500 человек;
- Пленных — 200 человек.