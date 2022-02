Хакеры Anonymous сломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины (видео)

Хакерская группа Anonymous сломала радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Об этом говорится в Twitter.

На видео слышно, как говорят военные РФ, а на их фоне играет гимн нашего государства.

Anonymous hackers put the #Украинский anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F

Кроме того, хакеры сломали российское телевидение. На всех телеканалах показывали "реальность происходящего".

BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine . #OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/JA7edjo3SP