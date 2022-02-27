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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Хакеры Anonymous сломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 04:51
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Хакерская группировка объявила властям РФ кибервойну
Кибератака на РФ продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кибератака на РФ продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакерская группа Anonymous сломала радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Об этом говорится в Twitter.

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Подробности

На видео слышно, как говорят военные РФ, а на их фоне играет гимн нашего государства.

Anonymous hackers put the #Украинский anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F

- NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Кроме того, хакеры сломали российское телевидение. На всех телеканалах показывали "реальность происходящего".

BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine . #OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/JA7edjo3SP

- Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022

Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

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"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

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