"Мы никогда не простим лжи": хакерская группировка Anonymous пригрозила Путину (видео)

Организация выдвинула несколько требований президенту России

Anonymous записали видео-обращение к Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"

Хакерская группировка Anonymousобратилась в президенту России Владимиру Путину. Они требуют, чтобы Путин восстановил права украинского народа, а также подал в отставку.

Видео-обращение организация добавила в Twitter.

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Хакерская группировка утверждает, что их сила обрушиться на президента России и его помощников.

"Наша сила обрушится на вас и ваших прихвостней. Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, что вы пытаетесь скрыть от общества, которому лжете. Сейчас мы требует, чтобы вы восстановили права украинского народа и ушли в отставку со своего поста", – заявили Anonymous.

Также хакерская группировка добавляет, что они никогда не простят Владимиру Путину лжи и жизней, которые были потеряны при его режиме.

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"Пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камня на камне. Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили множество вариантов, но вы решили развязать гораздо большую войну. Мы никогда не простим лжи, и никогда не забудем жизни, которые был потеряны при вашем режиме. Уже слишком поздно", – заявили Anonymous.

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Путин начал войну

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

"Наша цель – денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

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