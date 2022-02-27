Хакери Anonymous зламали радіочастоти військових РФ: на них грав гімн України (відео)

Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.
Про це йдеться в Twitter.
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На відео чутно, як говорять військові РФ, а на їхньому фоні грає гімн нашої держави.
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Anonymous hackers put the #Ukrainian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022
Крім того, хакери зламали російська телебачення. На всіх телеканалах показували "реальність того, що відбувається".
BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine.#OpRussia#StandWithUkrianepic.twitter.com/JA7edjo3SP— Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022
Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну
Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.
Відтоді угруповання почало завдавати кіберудари по важливих російських сайтах.