Хакери Anonymous зламали радіочастоти військових РФ: на них грав гімн України (відео)

Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

Про це йдеться в Twitter.

На відео чутно, як говорять військові РФ, а на їхньому фоні грає гімн нашої держави.

Anonymous hackers put the #Ukrainian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F

Крім того, хакери зламали російська телебачення. На всіх телеканалах показували "реальність того, що відбувається".

BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine.#OpRussia#StandWithUkrianepic.twitter.com/JA7edjo3SP