Илью Киву исключают из "ОПЗЖ"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко инициировал процесс исключения народного депутата Ильи Кивы.

Об этом заявил сам Юрий Бойко.

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу... Им не место в нашей фракции", – сказал он.