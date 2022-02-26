Илью Киву исключают из "ОПЗЖ"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко инициировал процесс исключения народного депутата Ильи Кивы.
Об этом заявил сам Юрий Бойко.
"Не место в нашей фракции"
"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу... Им не место в нашей фракции", – сказал он.
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Напомним, 23 февраля депутат Илья Кива позвал в нашу страну войска России, опубликовав "Обращение к братскому русскому народу!".
Дела Кивы
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- В ноябре угрожал убийством. "Вы (власть) только можете забирать у меня награды, которые я заслужил. А я буду у вас забирать ваши жизни. Забрали наградное оружие, лишили государственных наград, лишили ученой степени", – сказал Кива, когда его лишили наградного оружия.
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.
- Пока против Кивы открыто уголовное производство за "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия".