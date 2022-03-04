Оккупанты взяли в плен украинского пилота и записали с ним пропагандистское видео

В ВСУ не исключают, что видео с лётчиком могут показывать на российском телевидении

Оккупанты распространяют пропаганду/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Они записали с ним пропагандистское видео.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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"Российский агитпром применил грубую тактику 2014-го года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о "националистах", ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", — сообщили в ВСУ.

В воздушных силах не исключают, что видео могут транслироваться на российском телевидении и в соцсетях известных пропагандистов.

"Не верьте! Летчик – наш, из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова – нет!", — отметили в ВСУ.

Командование воздушных сил обещает сделать все возможное, чтобы вернуть пилота домой.

Что происходило за прошедшие сутки?

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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