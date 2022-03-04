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В Ровно у пьяных водителей конфисковали автомобили в пользу армии Украины

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4 марта, 19:48
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Во время военного положения должен быть порядок
На КПП жесткий контроль, это тебе не полиция / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня
На КПП жесткий контроль, это тебе не полиция / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня

На Волыни начали конфисковать автомобиль в пользу боевых формирований у пьяных водителей. Это позволяет сделать соответствующее распоряжение с учетом введенного военного положения в стране.

Об этом рассказал журналист телеканала "Украина 24" в Ровно.

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Процедура

"В Ровно и в Луцке тоже запретили продавать алкоголь. И вот только вчера в Ровно задержали два автомобиля, которыми управляли пьяные водители. Ранее в области подписали распоряжение, если за рулем задерживают пьяного водителя, то автомобиль тут же конфисковано в пользу армии или территориальной обороны. Собственно, вчера эти автомобили были изъяты. Это микроавтобус, который пошел на нужны территориальной обороны и легковой минивен", – рассказал журналист.

Обстановка

  • Магазины и супермаркеты Ровенской области проверили после начала войны. Выяснилось, что многие заведения начали завышать цены на продукты и социально значимые товары.
  • 25 февраля в Ровно было напряженная обстановка. В городе Ровно, который расположен на северо-западе Украины, прогремел мощный взрыв.
  • Спасатели показали остатки авиабомбы, которая была найдена на месте бомбардировок в Харькове. Фото обнаруженных снарядов опубликовала ГСЧС на своей странице в Facebook.

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