У Рівному у п'яних водіїв конфіскували автомобілі на користь армії України

На Волині почали конфіскувати автомобіль на користь бойових формувань у п'яних водіїв. Це дозволяє створити відповідне розпорядження з урахуванням введеного воєнного стану країни.
Про це розповів журналіст телеканалу "Україна 24" у Рівному.
Процедура
"У Рівному та у Луцьку теж заборонили продавати алкоголь. І ось тільки вчора у Рівному затримали два автомобілі, якими керували п'яні водії. Раніше в області підписали розпорядження, якщо за кермом затримують п'яного водія, то автомобіль тут же конфісковано на користь армії чи територіальної оборони. Власне, вчора ці автомобілі були вилучені. Це мікроавтобус, який пішов на потреби територіальноъ оборони та легковий мінівен", – розповів журналіст.
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