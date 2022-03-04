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У Рівному у п'яних водіїв конфіскували автомобілі на користь армії України

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4 березня, 19:48
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Під час воєнного стану має бути порядок
На КПП жорсткий контроль, це тобі не поліція / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
На КПП жорсткий контроль, це тобі не поліція / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На Волині почали конфіскувати автомобіль на користь бойових формувань у п'яних водіїв. Це дозволяє створити відповідне розпорядження з урахуванням введеного воєнного стану країни.

Про це розповів журналіст телеканалу "Україна 24" у Рівному.

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Процедура

"У Рівному та у Луцьку теж заборонили продавати алкоголь. І ось тільки вчора у Рівному затримали два автомобілі, якими керували п'яні водії. Раніше в області підписали розпорядження, якщо за кермом затримують п'яного водія, то автомобіль тут же конфісковано на користь армії чи територіальної оборони. Власне, вчора ці автомобілі були вилучені. Це мікроавтобус, який пішов на потреби територіальноъ оборони та легковий мінівен", – розповів журналіст.

Обстановка

  • Магазини та супермаркети Рівненщини перевірили після початку війни. З'ясувалося, що багато закладів почали завищувати ціни на продукти та соціально значущі товари.
  • 25 лютого у Рівному було напружене становище. У місті Рівному, яке розташоване на північному заході України, прогримів потужний вибух.
  • Рятувальники показали залишки авіабомби, яку було знайдено на місці бомбардувань у Харкові. Фото виявлених снарядів опублікувала ДСНС на своїй сторінці Facebook.

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