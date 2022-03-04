В плен ВСУ сдался предатель, который в 2014-м году в Крыму перешел на службу к оккупантам (видео)

Перед вторжением в Украину российским солдатам обещали, что они не будут обстреливать жилые дома

Капитан сдал себя и весь взвод украинским воинам. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время боя в Новой Каховке в плен украинским военным сдался предатель, который в 2014-м году в Крыму перешел на службу к оккупантам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 4 марта.

Капитана армии РФ Игорь Руденко служил в гаубично-артиллерийском дивизионе. 24 февраля его подразделение получило приказ наступать на Украину и отправился на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса.

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СБУ также опубликовала допрос задержанного, во время которого Руденко сообщил, что перед вторжением в Украину руководство армии РФ обещало солдатам, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом.

"Нам объяснили: все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым", – сказал пленный.

По словам задержанного, отстав во время боя от основных сил, он сдал себя и весь взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.

Также мы информировали, что в городе Новый Буг Николаевской области российский военный добровольно сдался украинским правоохранителям. Его напоили, накормили и дали позвонить домой.