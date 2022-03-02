Плакал, пока его кормили. В Николаевской области сдался еще один российский захватчик (видео)

Военный добровольно решил сдаться украинским правоохранителям, чтобы не погибнуть в войне против Украины

Еще один военный РФ сдался Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Новый Буг Николаевской области российский военный добровольно сдался украинским правоохранителям. Его напоили, накормили и дали позвонить домой.

Видео в подтверждение этого опубликовали в Сети.

Реклама

На видео видно, что военнопленный расплакался и сдался добровольно. Его накормили, напоили и даже успокоили. Он вернется домой живым.

"Российские солдаты, вы уже поняли, что вас используют как пушечное мясо. Сдавайтесь и живите", – говорится в подписи к видео.

Реклама

Оккупантам лгут, чтобы они шли на Киев

Российские военные уже получают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал указ о капитуляции".

"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – сказал военный РФ во время допроса.

До того как сдаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков. Он объяснил, что россияне получили команду "показать мощь российской армии".

Реклама

Ранее мы писали: