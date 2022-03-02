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СЬОГОДНІ Новини України

Плакав, доки його годували. На Миколаївщині здався ще один російський загарбник (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 15:05
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Військовий добровільно вирішив здатися українським правоохоронцям, щоб не загинути у війні проти України
Ще один військовий РФ здався Україні.
Ще один військовий РФ здався Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Новий Буг Миколаївської області російський військовий добровільно здався українським правоохоронцям. Натомість його напоїли, нагодували і дали зателефонувати додому.

Відео на підтвердження цього опублікували в Мережі.

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На відео видно, що військовополонений розплакався та здався добровільно. Його нагодували, напоїли і навіть заспокоїли. Він повернеться додому живим.

"Російські солдати, ви вже зрозуміли, що вас використовують як гарматне м'ясо. Здавайтесь і живіть", – йдеться у підписі до відео.

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Окупантам брешуть, щоб вони йшли на Київ

Російські військові вже отримують інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський "підписав указ про капітуляцію".

"Нам сказали, що Зеленський вже підписав указ про капітуляцію. А тепер просто потрібно доїхати до Києва, зайняти оборону та повернутися", – сказав військовий РФ під час допиту.

До того як здатися силам ЗСУ у Полтавській області, загарбник йшов на Київ у складі колони зі 100 танків. Він пояснив, що росіяни отримали команду "показати міць російської армії".

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