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"Нам сказали, що Зеленський вже оголосив про капітуляцію". СБУ показала допит військового РФ (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 березня, 16:11
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Загарбникам із Росії ставлять завдання доїхати до Києва та показати "міць російської армії"
Російські військові здаються в полон.
Російські військові здаються в полон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові вже отримують інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський "підписав указ про капітуляцію".

Про це розповів окупант, який потрапив у полон, повідомляє пресслужба СБУ.

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"Нам сказали, що Зеленський вже підписав указ про капітуляцію. А тепер просто потрібно доїхати до Києва, зайняти оборону і повернутися", – сказав військовий РФ під час допиту.

До того, як здатися силам ЗСУ на Полтавщині, загарбник йшов на Київ у складі колони зі 100 танків. Він пояснив, що росіяни отримали команду "показати міць російської армії".

"Ну що ж, "міць" розгромлена, колона – розбита, а загарбник – у полоні. Це показова історія для всіх, хто прийде з війною на нашу землю! Тепер механік-водій танку "не підтримує політику президента РФ", але вже пізно", – наголосили в СБУ.

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Російські військові тікають з України

У Сумській області, у селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, покинувши техніку. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.

Окупанти покинули техніку, тому що в ній закінчилося пальне.

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"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три все ж таки краще, ніж стати добривом для української землі", – написав радник глави МВС Антон Геращенко.

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