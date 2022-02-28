Куди звертатися, якщо зникли ваші рідні? В Україні запрацював центр із пошуку полонених

Українська влада спробує знайти кожного українця, який зник безвісти під час війни

Запрацював центр з пошуку полонених. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запрацював Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Туди можна звернутися, якщо на війні зникли ваші рідні.

Про це повідомило ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у Facebook.

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Нині уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Росіяни теж будуть у списках

Крім того, Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтеся. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!", – наголошують в СБУ.

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Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01;

електронна скринька: [email protected]

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