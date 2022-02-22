На випадок військових дій: як зв'язатися з рідними, якщо немає мережі (відео)

Комунікації найперше намагаються вивести з ладу або взяти під контроль під час наступальних операцій

Мобільний зв'язок та інтернет — це одні з головних мішеней під час воєнних дій. Адже без сучасних зв'язків комунікації населення може не отримати інформації щодо подальших дій та втратити зв'язок із рідними. Та навіть до таких надзвичайних ситуацій можна бути готовим. Як — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Олена Кук.

Втрата зв'язку

"Немає зв’язку з сайтом" — така фраза може з’явитись на екрані телефону у разі воєнних дій поблизу вашого місця проживання. Саме комунікації найперше намагаються вивести з ладу або взяти під контроль під час наступальних операцій. А мобільний зв`язок і Інтернет — найбільш вразливі. Вивести з ладу зв'язок можна кількома способами.

Реклама

"Звичайно якимись диверсіями, тобто своїми агентами тут або кібернетичними атаками", — каже голова правління Ради інформаційної безпеки та кіберзахисту Елліна Шнурко-Табакова.

Саме це один з головних ризиків для мобільних операторів. А ще — пошкодження об'єктів мережі. Аби вберегтися від цього оператори посилили охорону станцій.

"Завжди застосовуються чи організовуються резервні джерела енергії. Це, наприклад, дизель-генератори. Ми посилили зараз охорону, в тому числі збройну охорону забезпечили, і співпрацюємо з поліцією", — розповідає піар-директорка оператора мобільного зв'язку Вікторія Рубан.

Як залишатися на зв'язку?

Вивести з ладу усіх трьох мобільних операторів — а їх зараз саме стільки працює в Україні — найімовірніше не вдасться, стверджують експерти. Тож радять придбати сім-картки й інших компаній. Заздалегідь слід подбати та про альтернативні засоби зв’язку.

Більш надійний за мобільний є зв'язок з дротового стаціонарного телефону. Його значно важче вивезти з ладу — заглушити чи зіпсувати. Хіба фізично пошкодити кабель, що пролягає під землею. Телефон працює навіть за відключення у будинку електроенергії. Якщо такий телефон є — слід виписати номери рідних і друзів, аби сконтактувати за потреби.

Реклама

"Він буде працювати поки на АТС буде живлення, а ми зі свого боку робимо все, аби підтримувати аварійне живлення АТС за допомогою генератора", — зазначив речник АТ "Укртелеком" Михайло Шуранов.

Аби мати зв'язок з рідними у разі воєнних дій Руслан придбав ультразвукові рації. Каже, що попит на них зріс за останні кілька тижнів. Замовляв в інтернеті, очікував тиждень. Заплатив близько 800 гривень. Діють у радіусі 15 кілометрів. Заряду може вистачити на кілька днів. Цього достатньо.

"У нас двоє маленьких дітей — один в школі, другий в садочку. На всяк випадок взяли три рації. По одній для дорослого, і один стоїть на зарядці для того, щоб був стаціонарно вдома", — каже киянин Руслан Рохов.

Алгоритм дій

Експерти також радять дотримуватися алгоритму дій. Найперше — увімкнути радіо чи телебачення. Саме там звучатиме інформація про надзвичайну ситуацію і поради щодо подальших дій. Ці канали комунікації не залежатимуть від мобільного зв'язку, тому сигнал не зникне. Крім того, слід заздалегідь визначити людей, з якими ви маєте поспілкуватися, якщо, до прикладу, плануєте спільну евакуацію.

"Домовитись про те, в якому місці ми будемо зустрічатися у якомусь випадку. Домовитись, де ми можемо залишити якусь записку, що може містити інформацію про наше місце перебування або про наш стан. Також потрібно забезпечити наших дітей, в їхні сумки покласти інформацію з основними контактами", — розповідає фахівчиня Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Марія Сагайда.

Для більшої надійності краще використовувати одразу кілька каналів зв'язку.

Реклама

Ескалація конфлікту з Росією

Читайте також