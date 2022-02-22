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В случае военных действий: как связаться с родными, если нет сети (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 10:41
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Коммуникации прежде всего пытаются вывести из строя или взять под контроль во время наступательных операций

Мобильная связь и интернет — это одни из главных мишеней во время военных действий. Ведь без современных связей коммуникации население может не получить информации о дальнейших действиях и потерять связь с родными. И даже к таким чрезвычайным ситуациям можно быть готовым. Как — выясняла корреспондентка "Сегодня" Елена Кук.

Потеря связи

"Отсутствует связь с сайтом" — такая фраза может появиться на экране телефона в случае военных действий вблизи вашего места жительства. Именно коммуникации прежде всего пытаются вывести из строя или взять под контроль во время наступательных операций. А мобильная связь и Интернет — наиболее уязвимы. Вывести из строя связь можно несколькими способами.

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"Конечно, какими-то диверсиями, то есть своими агентами здесь или кибернетическими атаками", — говорит председатель правления Совета информационной безопасности и киберзащиты Эллина Шнурко-Табакова.

Это один из главных рисков для мобильных операторов. А еще — повреждение объектов сети. Чтобы уберечься от этого, операторы усилили охрану станций.

"Всегда применяются или организуются резервные источники энергии. Это, например, дизель-генераторы. Мы усилили сейчас охрану, в том числе вооруженную охрану обеспечили, и сотрудничаем с полицией", — рассказывает пиар-директор оператора мобильной связи Виктория Рубан.

Как оставаться на связи?

Вывести из строя всех трех мобильных операторов – а их сейчас именно столько работает в Украине – вероятнее всего не удастся, утверждают эксперты. Поэтому советуют приобрести сим-карты и других компаний. Заранее следует позаботиться и об альтернативных средствах связи.

Более надежной мобильной является связь с проводного стационарного телефона. Ее гораздо труднее вывезти из строя — заглушить или испортить. Разве что физически повредить кабель, пролегающий под землей. Телефон работает даже при отключении в здании электроэнергии. Если такой телефон есть – следует выписать номера родных и друзей, чтобы сконтактировать по необходимости.

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"Он будет работать пока на АТС будет питание, а мы со своей стороны делаем все, чтобы поддерживать аварийное питание АТС с помощью генератора", — отметил спикер АО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

Чтобы иметь связь с родными в случае военных действий Руслан приобрел ультразвуковые рации. Говорит, что спрос на них вырос за последние несколько недель. Заказывал в интернете, ждал неделю. Заплатил около 800 гривен. Действуют в радиусе 15 км. Заряда может хватить на несколько дней. Этого достаточно.

"У нас двое маленьких детей — один в школе, второй в садике. На всякий случай взяли три рации. По одной для взрослого, и одна стоит на зарядке для того, чтобы была стационарно дома", — говорит киевлянин Руслан Рохов.

Алгоритм действий

Эксперты также советуют придерживаться алгоритма действий. Прежде всего — включить радио или телевидение. Там будет звучать информация о чрезвычайной ситуации и советы по дальнейшим действиям. Эти каналы коммуникации не будут зависеть от мобильной связи, поэтому сигнал не исчезнет. Кроме того, следует заранее определить людей, с которыми вы должны пообщаться, если, например, планируете совместную эвакуацию.

"Договориться о том, в каком месте мы будем встречаться в каком-то случае. Договориться, где мы можем оставить какую-то записку, которая может содержать информацию о нашем месте пребывания или о нашем состоянии. Также нужно обеспечить наших детей, в их сумки положить информацию с основными контактами", — рассказывает специалист Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Мария Сагайда.

Для большей надежности лучше использовать сразу несколько каналов связи.

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