"Підривника" машини в Донецьку зловили за день до вибуху

Так звана влада самопроголошеної "ДНР" вже має підозрюваного "українського диверсанта", якого звинувачують у підриві машини поліцейського у Донецьку 18 лютого. Щоправда, за повідомленням російського пропагандиста Володимира Соловйова, зловили підривника... за добу до вибуху машини.
Про героїчне затримання "агента української розвідки" Соловйов написав на своїй сторінці у Твіттері з посиланням на Перший канал.
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Що відомо
Розслідуванням факту підриву автомобіля голови міліції у Донецьку чомусь вирішили зайнятися в Росії – відповідну кримінальну справу відкрив Слідчий комітет РФ. Голова міліції Денис Синенков не постраждав.
Наступного дня після НП місцева влада заявила про затримання підривника, який вже дав свідчення.
20 лютого російські ЗМІ, які зараз працюють за чіткими рознарядками з Кремля, повідомили про затримання нібито цілої групи диверсантів, які планували підрив об'єктів критичної інфраструктури Донецька.
Обстановка
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що вторгнення в Україну відбудеться після влаштованих "під чужим прапором" провокацій.
- Україна не наказувала звільняти Донбас. До ЗСУ не маємо жодного відношення до подій, що відбуваються в Донецьку. Про це заявив увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу в Офісі президента.
- Проте вже третій день поспіль служби ОРДЛО продовжують закликати жителів Донбасу їхати до Росії. Таку заяву вони роблять за допомогою гучномовця. Громадян України вивозять у Воронеж та Нижній Новгород.