Данілов про те, що відбувається на Донбасі: наші війська можуть відкрити вогонь в одному випадку

Наказу на визволення нашої території не було

Те, що сталося в Донецьку, розцінюється як провокація / Колаж "Сьогодні"

Україна не наказувала звільняти Донбас. До того, що відбувається в Донецьку, ми не маємо жодного відношення.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі президента.

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За словами Данілова, зараз відбувається спроба спровокувати Україну на військову відповідь.

Заява

"Сьогодні зробили заяву щодо евакуації громадян з території Донецької та Луганської областей – начебто наші військові збираються нападати на Донецьк та на Луганськ, для того, щоб звільнити наші території. Я можу вам сказати, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає. До того ж, ми розуміємо, що у разі якщо буде прийнято рішення звільняти ці території та у разі прогнозування великих жертв серед цивільного населення – такого наказу в нашій країні бути не може", – заявив Данілов.

Секретар повідомив, що наші війська можуть відкрити вогонь лише для захисту себе та території України.

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Обстановка