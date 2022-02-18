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Данілов про те, що відбувається на Донбасі: наші війська можуть відкрити вогонь в одному випадку

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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18 лютого, 20:03
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Наказу на визволення нашої території не було
Те, що сталося в Донецьку, розцінюється як провокація / Колаж "Сьогодні"
Те, що сталося в Донецьку, розцінюється як провокація / Колаж "Сьогодні"

Україна не наказувала звільняти Донбас. До того, що відбувається в Донецьку, ми не маємо жодного відношення.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі президента.

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За словами Данілова, зараз відбувається спроба спровокувати Україну на військову відповідь.

Заява

"Сьогодні зробили заяву щодо евакуації громадян з території Донецької та Луганської областей – начебто наші військові збираються нападати на Донецьк та на Луганськ, для того, щоб звільнити наші території. Я можу вам сказати, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає. До того ж, ми розуміємо, що у разі якщо буде прийнято рішення звільняти ці території та у разі прогнозування великих жертв серед цивільного населення – такого наказу в нашій країні бути не може", – заявив Данілов.

Секретар повідомив, що наші війська можуть відкрити вогонь лише для захисту себе та території України.

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Обстановка

  • Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистких регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Наскільки евакуація відбувається добровільно, зараз важко сказати.
  • Увечері бойовики заявили, що у центрі Донбасу стався вибух. Так звана "народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото – житловий квартал, а не будівля уряду.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що вторгнення в Україну відбудеться після влаштованих "під чужим прапором" провокацій.

Донбас
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