Одним абзацом. Все, що треба знати про визнання Путіним "ЛДНР"

Путін підписав указ про визнання незалежності псевдореспублік

На скандальний указ Путіна вже відреагували у світі/Фото: колаж: "Сьогодні"

21 лютого президент Російської Федерації визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ підписав відповідний указ. На це гостро відреагувало чимало світових лідерів.

Все, що треба знати про визнання Путіним "ЛДНР"

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "таким, що давно назріло". Після підписання відповідного указу глава РФ почав вводити російські війська в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки. Через скандальне рішення Путіна президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запровадив санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР". Грузія тим часом засудила визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів псевдореспублік. Президент країни Саломе Зурабішвілі зазначила, що це повторення сценарію, що спричинив окупацію 20% Грузії у 2008 році. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії щодо визнання так званих "ЛДНР". Генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він записав чергове відео. Глава держави заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв‘язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. О 4:00 за київським часом розпочалося засідання Радбезу ООН щодо українського питання. У ході його постпред США при ООН назвала дії Росії "явною атакою" на суверенітет і територіальну цілісність України. США вважають дії РФ спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну. Також зауважили, що Путін "розірвав на шматки Мінські угоди" та не вірять, що він на цьому зупиниться. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, такими діями російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Речник МЗС зазначив, що на доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів щодо проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ.