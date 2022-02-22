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США в ООН: Путін розірвав на шматки Мінські угоди

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 04:33
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Радбез ООН розпочав засідання по українському питанню
США вважають дії Росії спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
США вважають дії Росії спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

О 4:00 за київським часом розпочалося засідання Радбезу ООН щодо українського питання. Учора президент РФ підписав указ про визнання "ЛДНР".

Трансляція засідання ведеться на каналі ООН в YouTube.

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Деталі

Під час засідання постпред США при ООН назвала дії Росії "явною атакою" на суверенітет і територіальну цілісність України. Зазначається, що Україна не намагається отримати ядерну зброю за допомогою заходу.

США вважають дії Росії спробою створити привід для подальшого вторгнення на Україну, заявила постпред США при ООН.

"Сьогодні Путін розірвав на шматки Мінські угоди, ми не віримо, що він на цьому зупиниться", — заявила постпред США.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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