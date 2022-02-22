Що буде далі? Зеленський розповів про план України — повний текст звернення

Президент звернувся до українського народу

Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України після скандальної заяви Путіна про визнання незалежності "ЛДНР".

Відеозвернення з'явилося у Telegram-каналі Офісу президента.

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Українці давно і до всього готові

"У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Я не буду говорити про минуле. Скажу про реалії і майбутнє. За мною – Україна. У її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими. Попри будь-які заяви та дії РФ. Так само як і ми – залишаємось спокійними і впевненими у собі. За це я хочу подякувати всім нашим громадянам. Ви вкотре доводите — українці розумна і мудра нація. І попри все — зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає", — сказав Зеленський.

Засідання РНБО

Президент наголосив, що було проведено засідання РНБО.

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв‘язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Норманді. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізовує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", — заявив президент.

Що буде далі?

Президент України вже зателефонував і обговорив ситуацію зі своїми іноземними колегами, зокрема із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також планується розмова із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН

проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Від наших партнерів ми очікуємо чітких кроків підтримки і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз — хто наш справжній друг і партнер,

а хто продовжить лякати РФ словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на провокації. Наші кордони надійно захищені. Наші партнери нас підтримують. Відповідно до ст. 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, створену систему територіальної оборони. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків — ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій.

Зробимо все щоб так було і надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху", — зазначив Зеленський.

Мета України – мир

"Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. Жодного клаптика нашої землі. Жодної людини. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014, а лютий 2022. Інша країна. Інша армія. Одна мета. Це мир. Мир в Україні! Слава Україні!", — сказав глава держави.

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Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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