МЗС України вимагає болючих санкцій, щоб зупинити наступний крок Москви

У МЗС засуджують указ Путіна про визнання незалежності таки званих "ЛДНР"

За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛДНР".

Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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За словами Ніколенка, такими діями російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Рішення РФ про визнання так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей", — зазначив речник МЗС.

Росія намагається спровокувати Україну.

"Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", — наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що на доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ.

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"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації", — зазначив Ніколено.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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