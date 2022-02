В ООН заявили про стурбованість рішенням РФ щодо визнання "ЛДНР"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії щодо визнання так званих "ЛДНР".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Крім того, генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.



We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW