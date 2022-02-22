В ООН заявили про стурбованість рішенням РФ щодо визнання "ЛДНР"

Генсек ООН запевнив на повній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш занепокоєний ситуацією/Фото: REUTERS/Eduardo Munoz, колаж: "Сьогодні"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії щодо визнання так званих "ЛДНР".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Сильно стурбований рішенням Росії щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України", — написав Гутерреш.

Крім того, генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.



We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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