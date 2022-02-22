В ООН заявили об обеспокоенности решением РФ по признанию "ЛДНР"

Генсек ООН заверил на полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией/Фото: REUTERS/Eduardo Munoz, коллаж: "Сегодня"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен решением России опризнании так называемых "ЛДНР" .

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Сильно обеспокоен решением России о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — написал Гутерриш.

Кроме того, генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.



We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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