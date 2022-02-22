В ООН заявили об обеспокоенности решением РФ по признанию "ЛДНР"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен решением России опризнании так называемых "ЛДНР" .
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Сильно обеспокоен решением России о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — написал Гутерриш.
Кроме того, генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
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Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022
We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".