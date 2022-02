В ООН заявили об обеспокоенности решением РФ по признанию "ЛДНР"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен решением России опризнании так называемых "ЛДНР" .

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.



We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW