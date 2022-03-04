У полон ЗСУ здався зрадник, який у 2014 році в Криму перейшов на службу до окупантів (відео)

Перед вторгненням в Україну російським солдатам обіцяли, що вони не обстрілюватимуть житлові будинки

Капітан здав себе та весь взвод українським воїнам. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час бою у Новій Каховці у полон українським військовим здався зрадник, який у 2014 році в Криму перейшов на службу до окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ у п'ятницю, 4 березня.

Капітан армії РФ Ігор Руденко служив у гаубично-артилерійському дивізіоні. 24 лютого його підрозділ отримав наказ наступати на Україну та вирушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

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СБУ також опублікувала допит затриманого, під час якого Руденко повідомив, що перед вторгненням в Україну керівництво армії РФ обіцяло солдатам, що вони не обстрілюватимуть житлові будинки, а просто пройдуть рейдом.

"Нам пояснили: все буде як у 2014 році, коли Росія забирала Крим", – сказав полонений.

За словами затриманого, відставши під час бою від основних сил, він здав себе та весь взвод українським воїнам. Тепер із ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Миколаївщині четверо членів диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників здалися місцевим жителям.

Також ми інформували, що у місті Новий Буг Миколаївської області російський військовий добровільно здався українським правоохоронцям. Його напоїли, нагодували та дали зателефонувати додому.