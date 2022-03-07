Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения – Пентагон

Войска Путина под Киевом увязли в грязи, сожгли горючее и стоят на месте

Продвижение войск России замедлилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным Пентагона, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения. Два дня назад речь шла о 92%. В то же время, существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили.

Об этом сообщает BBC.

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По оценке американского военного ведомства, 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).

Что еще наблюдает Пентагон:

Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет

Российские ВКС по-прежнему не контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.

Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов

Не может подтвердить призыв резервистов в России

Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов

Пентагон наблюдает за запусками ракет

Пентагон внимательно следит за ракетами, которые выпускаются по Украине как со стороны преступного государства Россия, так и со стороны ее союзника Беларуси.

По данным на 3 марта, пятая часть ракет, которые на то время уже ударили по жилым домам, военным объектам и инфраструктуре Украины, были запущены с белорусской территории.

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Министерство обороны США сообщило, что 70 из 480 уже выпущенных по Украине ракет за первую неделю войны запустили из Беларуси.

Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет. Из них 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые российские оккупанты доставила в Украину. Еще 160 ракет запустили с территории России, 70 — из Беларуси и 10 — с кораблей российского флота в Чёрном море.

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