Сколько ракет запустили по Украине с территории Беларуси – данные Пентагона

Пентагон внимательно следит за ракетами, которые выпускаются по Украине как со стороны преступного государства Россия, так и со стороны ее союзника Беларуси. Пятая часть ракет, которые уже ударили по жилым домам, военным объектам и инфраструктуре Украины запущены с белорусской территории.
Об этом сообщает CNN.
Данные мониторинга
Министерство обороны США сообщило, что 70 из 480 уже выпущенных по Украине ракет за первую неделю войны запустили из Беларуси.
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Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет. Из них 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые российские оккупанты доставила в Украину. Еще 160 ракет запустили с территории России, 70 — из Беларуси и 10 — с кораблей российского флота в Чёрном море.
Обстановка
- В городе Бородянка Киевской области в результате боев ВСУ с российскими оккупантами разрушено много жилых домов, улицы перегорожены сгоревшей военной техникой.
- 3 марта российские оккупанты продолжали обстрел Ирпеня и Гостомеля.
- Российские оккупанты обстреливают Энергодар, военные почти возле атомной.
- В Мелитополе оккупанты раздаю людям бумаги с объяснением, где нужно читать и смотреть новости. Актуальные новости украинцам предлагают смотреть на телеканале "Россия 24".
- В захваченном российскими террористами Мелитополе враг находится в здании районной государственной администрации и отделении полиции. Однако в городе захватчики практически не появляются.