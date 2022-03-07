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Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення – Пентагон

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 березня, 06:52
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Війська Путіна під Києвом загрузли в багнюці, спалили пальне і стоять на місці
Просування військ Росії сповільнилося.
Просування військ Росії сповільнилося. / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними Пентагону, Росія задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення. Два дні тому йшлося про 92%. У той же час, суттєвого просування російських військ за попередню добу у Пентагоні не помітили.

Про це повідомляє BBC.

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За оцінкою американського військового відомства, 64-кілометрова колона під Києвом, як і раніше, стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вони загрузла в багнюці і швидше за все спалили все пальне).

Що ще спостерігає Пентагон:

  • Висадки морського десанту в районі Одеси поки що немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає
  • Російські ВКС, як і раніше, не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки та вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах та засобах ППО.
  • Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних та термобаричних боєприпасів
  • Не може підтвердити заклик резервістів у Росії
  • Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.

Пентагон спостерігає за запусками ракет

Пентагон уважно стежить за ракетами, що випускаються Україною як з боку злочинної держави Росія, так і з боку її союзника Білорусі.

За даними на 3 березня, п'ята частина ракет, які на той час уже вдарили по житлових будинках, військових об'єктах та інфраструктурі України, були запущені з білоруської території.

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Міністерство оборони США повідомило, що 70 із 480 вже випущених в Україні ракет за перший тиждень війни запустили з Білорусі.

Представник Пентагону заявив, що з початку воєнних дій Росія випустила 480 ракет. З них 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які російські окупанти доставили до України. Ще 160 ракет запустили з території Росії, 70 – з Білорусі та 10 – з кораблів російського флоту в Чорному морі.

Раніше ми писали:

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