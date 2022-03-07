Росія атакує з Білорусі та створює гуманітарну кризу в захоплених містах – Генштаб

Російська армія вже дванадцяту добу продовжує наступальну операцію проти України. З початку сьогоднішнього дня, 7 березня, російський окупант продовжив наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 6-ту ранку.
Водночас Україна продовжує оборонятися, а ворог несе великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.
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Основні дії російських окупантів:
- Загарбники продовжують наносити авіаудари по Україні з аеродромної мережі Республіки Білорусь.
- Крім того, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.
- Зафіксовані численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.
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