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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Разворовали 5 млрд. долларов. Путин ищет причину провала своей спецоперации – Геращенко

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 21:08
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Выделяемые средства якобы должны были идти на финансирование сети пророссийских активистов и агитационную работу в Украине
На операцию по захвату украинских территорий потратили много средств
На операцию по захвату украинских территорий потратили много средств / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 года.

Такую информацию у себя в telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что приказал Путин

Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах.

Кого подозревают в хищении средств

Под подозрение попали те, кто отвечал за украинское направление:

  • бывший помощник президента Владислав Сурков;
  • бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов;
  • начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа;
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков;
  • бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова;
  • нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.

"Считается, что данная группа лиц "освоила" около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска", – говорится в сообщении.

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Куда пропали деньги

Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались.

"Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета "фашистов"", – говорится в сообщении.

В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых "народных республик", агентура в среде националистов и т.д.

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"Данная новость – особенно тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Подоляк в Беларуси отреагировал на условия Кремля

В Беловежской пуще (Беларусь) начались переговоры между Украиной и Россией. Член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк посоветовал не обращать внимания на неадекватные условия россиян.

"Начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", – написал он в Twitter.

А в своем ролике он отметил, что что в XXI веке еще есть страна (РФ), которая считает, что силой можно выбить какие-то результаты на переговорах.

"Все будет так, как надо Украине, как надо нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает", – добавил советник главы ОПУ.

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