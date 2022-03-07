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На что-то надеется? Янукович полетел из Москвы в Минск

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 марта, 15:51
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В России сообщили о перемещении беглого экс-президента Украины в Беларусь
Янукович зачем-то летит в Минск
Янукович зачем-то летит в Минск / Фото: Коллаж: Сегодня

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович отправился из Москвы в Минск. Об этом сообщил кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"В Минске сейчас будет садиться самолет (RA-09617) Виктора Януковича. Вылет был из Внуково", — написал он.

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Также Соловьев опубликовал скриншот Flight Radar, где видно маршрут самолета.

Планы России

Ранее сообщалось, что Кремль планирует вернуть Виктора Януковича в качестве "легитимного" президента Украины.

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В ответ на это народный депутат Дмитрий Разумков пообещал беглому экс-президенту психушку и суд в случае его возвращения в Украину.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия явно недооценивает украинский народ, намереваясь снова вернуть к власти Януковича. Экс-президента, бежавшего из страны в 2014 году, он назвал "политическим трупом".

Как заявляли в Москве, главная цель нападения на Украину – сменить власть в Киеве на лояльную Кремлю, а также чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой капитуляции не будет и сам он не намерен бежать из страны.

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Ради осуществления своей цели оккупанты подослали Зеленскому сотни наемных убийц. Речь о более чем 400 наемниках ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины и подготовить почву для захвата власти Россией.

Также в сторону Киева бросили элитные подразделения "кадыровцев". Однако им не суждено было достичь цели – в ФСБ их сразу "слили" украинцам, после чего их подразделение уничтожили.

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