"Это политический труп": у Зеленского высмеяли план РФ с Януковичем

Оккупанты совсем обезумили – рассчитывают, что беглый экс-президент снова возглавит Украину

Подоляк объяснил оккупантам, что пусть даже не мечтают о Януковиче на Банковой. Коллаж "Сегодня"

Россия явно недооценивает украинский народ, намереваясь снова отдать власть беглому экс-президенту Виктору Януковичу. У него здесь нет ни одного шанса, а его присутствие только еще больше разозлит украинцев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

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"Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было – отсюда столь убийственные решения. Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами". На самом же деле никаких, даже единичных "встреч" нет – только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине", – сказал Подоляк.

Также на Банковой считают, что появление Януковича еще больше разозлит украинцев – у него нет шансов удержаться у власти.

"Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление. Как, кстати, и фамилии Медведчука с Мураевым. Полностью отрицательные персонажи с минусовой репутацией. Речь идет даже не о тотальном отсутствии менеджерских навыков и беспримерной глупости указанных персон. А об их полной несовместимости с украинским контекстом", – резюмировал советник главы ОПУ.

Как мы уже писали, бывший глава парламента нардеп Дмитрий Разумков пообещал Януковичу и Путину психушку, а не власть над Украиной.

Война РФ против Украины

Как заявляли в Москве, главная цель нападения на Украину – сменить власть в Киеве на лояльную Кремлю, а также чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой капитуляции не будет и сам он не намерен бежать из страны.

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Ради осуществления своей цели оккупанты подослали Зеленскому сотни наемных убийц. Речь о более чем 400 наемниках ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины и подготовить почву для захвата власти Россией.

Также в сторону Киева бросили элитные подразделения "кадыровцев". Однако им не суждено было достичь цели – в ФСБ их сразу "слили" украинцам, после чего их подразделение уничтожили.