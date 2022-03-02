Януковича снова в президенты? Разумков пообещал ему и Путину психушку

В СМИ проявилась информация, мол, бывшего президента-предателя Москва хочет поставить в Киеве

Разумков высмеял планы Москвы. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков обещает беглому экс-президенту Виктору Януковичу психушку и суд в случае его возвращения в Украину, как об этом сообщают СМИ.

Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, враг так ничего и не понял об украинцах.

"Если он планирует привести к власти в Украине беглого президента – в ответ мы можем обеспечить местами в психиатрической больнице и Путина, и Януковича. Признать себя президентами психически нездоровым людям очень просто. Я надеюсь, что здесь со временем помогут медики вместе с украинским судом", – сказал Разумков.

Война РФ против Украины

Как заявляли в Москве, главная цель нападения на Украине – сменить власть в Киеве на лояльную Кремлю, а также чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой капитуляции не будет и сам он не намерен бежать из страны.

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Ради осуществления своей цели оккупанты подослали Зеленскому сотни наемных убийц. Речь о более чем 400 наемниках ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины и подготовить почву для захвата власти Россией.

Также в сторону Киева бросили элитные подразделения "кадыровцев". Однако им не суждено было достичь цели – в ФСБ их сразу "слили" украинцам, после чего их подразделение уничтожили.